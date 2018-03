Slovenia-Bielorussia 0-2, in campo Ilicic. Cesar saluta la nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo della Bielorussia contro la Slovenia in amichevole, 0-2 il punteggio finale con reti di Skavysh e Saroka. Nella Slovenia 90 minuti per gli italiani Belec e Kurtic. Un tempo per Ilicic, 65 minuti per Birsa. Cesar, difensore di proprietà del Chievo, ha dato l'addio alla Nazionale: il centrale ha giocato i primi 5 minuti ed è uscito fra gli applausi del pubblico e dei compagni di squadra.