Slovenia, i convocati per la Nations League. Gli italiani sono ben sette

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tomaz Kavcic, ct della Slovenia, ha diramato i convocati in vista del doppio impegno di UEFA Nations League che attende la selezione slava, impegnata il 6 settembre con la Bulgaria e il 9 settembre contro Cipro. Impegnati ben sette calciatori del campionato italiano, dei quali cinque in Serie A e due in Serie B. Di seguito la lista completa:

Portieri: Belec (Sampdoria), Ivacic (Olimpija Ljubljana), Kotnik (Panionios).

Difensori: Balkovec (Verona), Blazic (Ferencvaros), Jokic (Ufa), Krajnc (Frosinone), Mevlja (Zenit), Mitrovic (Olimpija Ljubljana), Skubic (Konyaspor), Stojanovic (Dinamo Zagabria), Struna (Palermo).

Centrocampisti: Bezjak (Jagiellonia), Crnigoj (Lugano), Dervisevic (Maribor), Kampl (Lipsia), Krhin (Nantes), Kurtic (SPAL), Pozeg Vancas (Celje), Stulac (Parma), Verbic (Dinamo Kiev), Zajc (Empoli).

Attaccanti: Beric (Saint-Etienne), Matavz (Vitesse), Sporar (Slovan Bratislava), Zahovic (Maribor).