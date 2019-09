© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Slovenia-Polonia, valida per il Gruppo G. Molti gli "italiani" in campo: Ilicic, Kurtic, Bereszynski; Zielinski e Piatek. In panchina Majer, Szczesny, Skorupski e Cionek.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Struna, Mevlja, Balkovec; Ilicic, Krhin, Kurtic, Verbic; Bezjak, Sporar. All. Kek.

POLONIA (4-4-2): Fabianski; Kedziora, Pazdan, Bednarek, Bereszynski; Zielinski, Klich, Krychowiak, Grosicki; Piatek, Lewandowski. All. Brzeczek.