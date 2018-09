Sneijder dice addio alla Nazionale: "Sensazione strana ma piacevole"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wesley Sneijder questa sera dirà addio alla Nazionale olandese col match amichevole contro il Perù. Ecco le sue impressioni: "Si dice addio una volta sola, e quel giorno per me sarà oggi. E' una strana sensazione ma anche piacevole. E' bello provare questa emozione per l'ultima volta. Me la godrò davvero, sono fiero di essere qui".