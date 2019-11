Sneijder: "Potevo essere come Messi e CR7 ma non ne avevo voglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wesley Sneijder ha rilasciato un'intervista a Fox Sports Netherlands nella quale ammette di non aver espresso in carriera il 100% del suo potenziale: "Devo essere onesto con me stesso. Se mi fossi impegnato al 100% a quest'ora sarei ricordato come un giocatore al livello di Messi e Cristiano Ronaldo, ne sono sicuro. Non che non potessi farcela, semplicemente non ne avevo voglia. Ho preferito godermi la carriera tanto dentro che fuori dal campo. Ho vinto tutto ciò che si poteva vincere, per cui non mi pento".