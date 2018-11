Sogni infranti per il Bohemians. Niente Bob Marley sulla seconda maglia

Niente da fare per il Bohemians, squadra di massima divisione irlandese, che nelle scorse settimane aveva realizzato – con grande successo visto il sold out praticamente immediato – una maglia dove appariva il volto del cantante giamaicano Bob Marley. Quella maglia, che doveva essere la seconda, non sarà però mai indossata dal club dublinese visto che l'agenzia che gestisce i diritti d'immagine del defunto cantante ha fatto sapere che il Bohemians non aveva i diritti d'immagine per realizzare la maglietta. Di seguito il comunicato del club irlandese in cui spiega di aver agito in buona fede: "Il Bohemians Football Club ha agito in buona fede, seguendo il processo corretto e acquistando i diritti per l'immagine tramite una agenzia di licenza fotografica leader a livello mondiale. Tuttavia, l'agenzia di rappresentanza di Bob Marley ha affermato che la suddetta società non aveva il diritto di concederci la licenza indicata. In seguito ad una corrispondenza con l'agenzia di Bob Marley, ci è stato detto che non poteva essere concesso l'ok per l'utilizzo dell'immagine per questioni contrattuali ed altri obblighi".

Il club non si è però rassegnato e ha ridisegnato la maglia sostituendo il volto dell'artista con un pugno chiuso che si alza verso il cielo.