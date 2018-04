Sol Campbell: "Vieira perfetto per l'Arsenal. Magari con Bergkamp"

L'ex Arsenal Sol Campbell vota Patrick Vieira, per la panchina dei Gunners. Queste le sue parole riportate dal Daily Mirror: "Il sostituto di Wenger dovrebbe essere uno che ha giocato per l'Arsenal. Arteta è bravo ed ha accumulato esperienza nell'esperienza al City, ma per me sarebbe perfetto Vieira. Magari affiancato da Bergkamp, sarebbe una grande combinazione".