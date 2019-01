© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Girona di Copa del Rey: "Se siamo ancora in corsa su tutti i fronti è merito dei giocatori, che ci mettono impegno e serietà. La buona notizia è che sono tutti disponibili tranne Vallejo: questo ci rende ancor più competitivi. Le parole di Guardiola? Ci ha escluso dalle migliori squadre del decennio, ma sembra un'omissione voluta. Il Real non è il miglior club del decennio, ma della storia. Vinicius? Siamo contenti dei suoi miglioramenti, sta dimostrando di essere utile. Quella di domani sarà una partita difficile, dobbiamo giocare in modo attento, l'atmosfera sarà calda. Morata all'Atletico? È un professionista, è il suo lavoro".