Giornata di conferenza stampa per Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, alla vigilia della sfida contro l'Eibar: "Io un nuovo Zidane? Ho già risposto il giorno della presentazione. Zidane è incomparabile, è una leggenda. Lo ammiro nella sua grandezza, come giocatore, come allenatore e come persona. Io sono solo grato e felice per questa meravigliosa responsabilità. Se sogno una permanenza fino al 2021? Tutti siamo di passaggio, soprattutto al Real Madrid e soprattutto come allenatore del Real Madrid. Modric e il Pallone d'Oro? E' fenomenale, fantastico. Se vince lui è meritato, se vince uno fra Varane e Benzema è altrettanto meritato".