© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa - prima della gara contro l'Ajax - di parecchi temi. "Dobbiamo concretizzare e avere più presenza. La sorte è una componente che esiste, abbiamo creato molte occasioni, meno nell'ultima sfida che in quelle precedenti. Dobbiamo solo far gol come nelle altre partite. Ramos? Mi dispiace, perché è molto importante per noi, è un leader. Abbiamo esperienza e qualità per supplire la sua assenza. Non capisco perché dovrei sentirmi responsabile per questa sanzione. Mourinho? Questo club ha più candidati che Julia Roberts".