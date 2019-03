Solari sincero: "Siamo tutti di passaggio, soprattutto qui al Real Madrid"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Real Valladolid, l'allenatore del Real Madrid Santiago Solari ha parlato così: "Ci aspetta una partita difficile, ma vogliamo arrivare il più in alto possibile in classifica".

Su Ramos: "È una bella cosa che, nonostante sia out domani, viaggi con la squadra per sostenerla. È un gesto da capitano".

Sul suo futuro: "Siamo tutti di passaggio e lo sappiamo, soprattutto se parliamo della panchina del Real Madrid. Io e il mio staff pensiamo a lavorare, col massimo impegno di sempre. Farò del mio meglio così come ho fatto fin dal primo giorno qui".

Sulla rosa non all'altezza: "La maggior parte lo è. Ho già comunicato, anche alla società, coloro che non sono all'altezza di questa maglia".

Su Isco: "Le questioni disciplinari restano all'interno dello spogliatoio, le gestiamo in modo privato. Per giocare però serve prima mettersi in forma fisicamente".