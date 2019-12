Solskjaer chiama Haaland allo United: "Cerchiamo rinforzi e lui mi piace"

© foto di

Il Manchester United prepara l'assalto a Erling Haaland. La conferma arriva direttamente da mister Ole Gunnar Solskjaer, intervistato da Viasport: "Haaland mi piace e noi cerchiamo sempre giocatori bravi. È cresciuto molto e adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come club cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico. Vedremo come andrà a finire", le parole del tecnico dei Red Devils.

Il bomber del Red Bull Salisburgo, già autore di 28 reti e 7 assist in 22 presenze stagionali finora, piace molto in Italia anche a Juventus, Milan e Napoli.