Si scrive Ole Gunnar Solskjaer, si legge José Mourinho. È un dato molto singolare, quello riportato da Opta: il tecnico norvegese, nelle sue prime 27 partite di Premier League vissute sulla panchina del Manchester United, ha ottenuto gli stessi identici risultati delle ultime 27 del precedessore: 14 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

48 - Ole Gunnar Solskjær has won 48 points from his 27 league games as Manchester United manager so far (W14 D6 L7); the exact same record & points tally that Jose Mourinho oversaw in his final 27 Premier League games in charge of the club. Mirror. #mufc #reddevils pic.twitter.com/YFER4I9Jb1

