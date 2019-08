Solskjaer: "Mercato finito, un sollievo. Sanchez? Resterà qui"

"I soldi ci sono quando c'è il giocatore giusto". A dirlo, da Melwood, centro sportivo di casa Manchester United, è l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa. "Quando la campagna estiva finisce c'è un senso di sollievo e io sono soddisfatto di chi abbiamo acquistato. Chjiaro, i fans vogliono sempre acquistare ma non tanto per. Adesso dimostreremo grande fiducia nei ragazzi in rosa, in quelli rimasti, in tutti loro. Sanchez? Mi aspetto che resti. E' una punta capace di segnare tanto, si è allenato bene e può ritagliarsi grandi chance qui".