Solskjaer: "Mercato? Voglio prospetti come lo erano CR7 e Rooney"

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Cardiff. Ricordiamo che i Red Devils sono già matematicamente esclusi dalla corsa Champions in vista del prossimo anno: "Serve essere onesti, gareggiare il prossimo anno per il titolo vorrebbe dire fare una stagione miracolosa, al momento siamo indietro. Per me la prossima stagione dovremo ridurre il gap con le prime, sarebbe fantastico arrivare a febbraio-marzo con un distacco ridotto dalle prime".

Quale mercato aspetta lo United in estate? "Questa estate vogliamo trovare giocatori che possano restare qua per molti anni. Non per forza giocatori già pronti, anche perché noi non siamo ancora un club pronto. Ma pure Ronaldo non lo era, così come Rooney. Erano solo prospetti, poi sono venuti qua e sono diventate stelle del calcio. Questo sarà il modello da seguire".

Il futuro di Ander Herrera, vicinissimo al PSG? "Potrebbe anche giocare col Cardiff, ancora non ho deciso. Detto questo, credo che dirà lui stesso a fine campionato dove ha intenzione di andare".