Solskjaer pensa a gennaio: "United pronto a comprarne almeno due"

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a Sky Sports UK soffermandosi anche sul mercato invernale: "Gennaio è sempre una finestra di mercato complicata, ma se dovessero esserci giocatori disponibili e al prezzo giusto, sono certo che ci faremo trovare pronti. Ci sono dei giocatori di esperienza che potrebbero aiutare i nostri giovani e potrebbe valere la pena prenderli. Dipenderà da chi sarà disponibile, ma di certo io non farò pressione se non dovessero esserci in giro giocatori giusti per noi. Cerchiamo 1-2 giocatori ed i soldi ci sono".