"Commentare le parole di Raiola? No". Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha risposto tra le rime alle dure dichiarazioni di Mino Raiola sul momento dei red devils. Negli scorsi giorni il procuratore di Paul Pogba ha duramente attaccato la squadra di Premier, dicendo che in questo momento rovinerebbe anche calciatori come Pelè o Maradona. Ma Solskjaer non ci sta e in conferenza stampa ha 'snobbato' l'intervista di Raiola: "Posso parlare di Pogba. Ma non credo di dover commentare le dichiarazioni di procuratori che parlano di noi. Pogba è un nostro giocatore e gli agenti sono assunti dai calciatori, non viceversa. I giocatori non sono certo dei procuratori, ma dei club".