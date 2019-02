Sorpresa FA Cup, The Guardian: "Il Newport fa piovere sulla parata Pulis"

© foto di Federico De Luca

"Il Newport fa piovere sulla parata di Pulis". È questo il titolo scelto da The Guardian per celebrare la vittoria in FA Cup del piccolo Newport, club militante in League Two, sul Middlesbrough di Tony Pulis. Il tecnico del Boro, infatti, è nativo di Newport e si aspettava un ritorno a casa in trionfo. Rovinato dal 2-0 firmato Willmott e Amond: per il Middlesbrough c'è l'eliminazione, per il Newport il Manchester City di Guardiola.