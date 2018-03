Sorpresa Salisburgo, Berisha raddoppia a Dortmund

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Ancora Valon Berisha a segno, per il 2-0 del Salisburgo al Signal Iduna Park di Dortmund al 56' contro il Borussia. Azione dilagante sulla destra degli austriaci, gran galoppata di Lainer sulla destra: l'esterno guarda dentro per Berisha che riceve e scarica il tiro in porta. Palla all'incrocio, dove Burki non può arrivare.