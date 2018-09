Souness attacca Pogba: "Non merita il Man United per alcuna ragione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Graeme Souness, ex giocatore e allenatore scozzese che è stato vera e propria bandiera del Liverpool, ha riservato parole tutt'altro che dolci all'indirizzo di Paul Pogba e del Manchester United, tramite le colonne del Sunday Times: "Pogba è ancora in squadra solamente per mantenere alta la sua valutazione di mercato fino a che i Red Devils non lo venderanno. Non merita il posto che ha per alcuna ragione al mondo".