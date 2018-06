Southampton, concorrenza al Crystal Palace per Jullien del Tolosa

Darijo Srna ha accettato la proposta del Cagliari. Dodici giorni dopo il blitz in Sardegna (durante il quale ha visitato la città e le strutture del club, accompagnato da alcuni dirigenti, tra cui il dg Passetti), il 36enne croato ha detto sì ai rossoblù. All'inizio della prossima...

Cagliari, Srna accetta la proposta sarda: in settimana le visite

