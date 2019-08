Southampton, Hasenhuttl: "Brutto inizio, alziamo la testa e andiamo avanti"

Dopo il 3-0 subito in casa del Burnley al debutto in Premier League, il tecnico del Southampton Ralph Hasenhuttl ha detto: "Per 60 minuti abbiamo fatto bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile qui, giocano molto velocemente, un calcio lungo. Nel primo tempo abbiamo giocato con il vento a favore e nel secondo lo avevamo contro. Dopo il primo goal abbiamo perso il modo in cui volevamo giocare e il match è finito. È un brutto inizio per noi, ma ora dobbiamo alzare la testa e concentrarci sui prossimi match".