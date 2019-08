Southampton, Hasenhuttl: "La squadra ha dimostrato grande carattere"

Pareggio prezioso conquistato dal Southampton che in casa ha fermato il Manchester United sull'1-1. Dopo la gara il tecnico dei Saints, Ralph Hasenhuttl ha detto: "Abbiamo mostrato una buona mentalità dopo il cartellino rosso. Non è stato facile. Ma con il duro lavoro, un uomo in meno e la terza gara in una settimana, la mia squadra ha dato dimostrazione di carattere. Posso solo alzare il cappello di fronte a loro. Sono stati fantastici", ha detto ai microfoni di BT Sports.