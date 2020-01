Southampton, Hasenhüttl: "Questo è il modo in cui vogliamo giocare"

C'è soddisfazione in casa Southampton per la vittoria sul Tottenham, arrivata a pochi giorni dal prestigioso successo con il Chelsea. L'allenatore dei Saints Ralph Hasenhüttl ha così commentato ai media ufficiali del club la gara del St Mary’s Stadium:

"Avevamo sempre sperato di vedere una partita così in casa. La nostra squadra è stata assolutamente fantastica e oggi ha fatto un ottimo lavoro. Tutti erano molto concentrati, hanno dato tutto in campo, e questo è l'unico modo in cui vogliamo giocare ed è ciò che i nostri tifosi vogliono da noi. L'unica possibilità di ottenere qualcosa contro una squadra come il Tottenham è lavorando così. È la Premier League e devi combattere per ogni pallone.

Il nostro atteggiamento in particolare senza la palla è stato eccellente, abbiamo creato alcune occasioni, quindi la nostra non è una vittoria immeritata. È il secondo clean sheet in tre partite. Stanno arrivando di più ora. Prima con il Chelsea e oggi di nuovo, ci dà molta fiducia in noi stessi. È il primo passo nella giusta direzione se vuoi difendere come una squadra della Premier League, e al momento stiamo difendendo molto bene. Sappiamo che possiamo segnare in ogni momento con Ings là davanti. Quando ha un'occasione, è facile che riesca a segnare ed è piacevole guardare giocare questa squadra".