Ralph Hasenhuttl, tecnico del Southampton, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull'esonero dalla panchina del Fulham di Claudio Ranieri: "E' sempre deludente quando arriva l'esonero di un collega. Penso che sia un allenatore simpatico e mi dispiace di non avere l'occasione di incrociare un gentiluomo come lui. E' un peccato, ma è anche il nostro lavoro. Purtroppo se non ottieni risultati è difficile essere confermati".