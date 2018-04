Southampton, Hughes: "C'era l'espulsione anche per Welbeck"

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Arsenal, il tecnico del Southampton Mark Hughes ha commentato così in conferenza stampa la gara dell'Emirates Stadium: "Abbiamo fatto una grande perfezione, a differenza di quanto siamo riusciti a fare con il West Ham. I due cartellini rossi? Penso ce ne fosse anche un altro per Welbeck che ha trattenuto per metri Stephens, quindi andava espulso anche lui. Giusta quella di Elneny, ha colpito in faccia Cedric".