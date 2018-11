Southampton, Hughes: "Il mio futuro? Voci normali che non mi turbano"

Mark Hughes, allenatore del Southampton, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Manchester United: "Le voci sul mio futuro? Normale che ci siano vista la mancanza di risultati. In questi giorni tanti media ritengono di conoscere i piani del club e l'agenda del mio futuro, quando in realtà i fatti parlano di altro. Dobbiamo convivere con queste voci, ma la verità è che se ottieni buoni risultati, la pressione si sposta su altri tecnici. Non sono l'unico allenatore in fondo a una classifica. Sono tecnico da tanti anni, non mi turbano le voci, anzi mi viene voglia di fare sempre meglio. Questo è il messaggio che ho mandato anche ai giocatori".