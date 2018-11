Southampton, Hughes in bilico: decisiva la sfida con il Watford

© foto di Allstar/Image Sport

Sedicesimo in Premier League con soli sette punti e una vittoria in undici giornate, il Southampton è in grande difficoltà. Dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro il Manchester City, la panchina di Mark Hughes sarebbe più in bilico che mai. I tifosi non sono entusiasti dei risultati e del gioco espresso e la società sta pensando di sostituirlo con Sam Allardyce, David Moyes, Gordon Strachan o Leonardo Jardim. Decisiva sarà la sfida contro il Watford di sabato prossimo. Lo riporta il Mirror.