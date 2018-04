Southampton, Hughes: "Iniziamo a prenderci le nostre responsabilità"

Risultato finale: Southampton-Chelsea 2-3

Fonte: dailyecho.co.uk

Sconfitta dolorosissima oggi pomeriggio per il Southampton, battuto in rimonta dal Chelsea dopo essersi trovato in vantaggio di due reti fino all'ora di gioco. Un ko che Mark Hughes, manager dei Saints, commenta così: "I giocatori hanno preso tanti colpi quest'anno non possono iniziare a sentirsi dispiaciuti ora, bisogna andare oltre. Dobbiamo iniziare a essere uomini e assumerci le nostre responsabilità. Pensavo lo avessero fatto oggi e contro l'Arsenal. Chiaramente penso che abbiamo giocato davvero bene, è stata una grande prestazione. Sfortunatamente, in 8-10 minuti siamo stati recuperati perché dopo il primo gol non siamo riusciti a resettare. Non sembrava che il Chelsea potesse rimontarci, ma il più delle volte le migliori squadre hanno una reazione, ed è questo che Antonio ha ottenuto dai suoi giocatori".