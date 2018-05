Southampton, Hughes: "L'arbitro ha sbagliato, questo è il calcio"

© foto di Allstar/Image Sport

Le dichiarazioni di Mark Hughes, il tecnico del Southampton, dopo l'1-1 in casa dell'Everton, che ha pareggiato al 6° minuto di recupero con Davies.

C'è rammarico?

"Questo è lo sport, nel calcio alcune volte capitano queste cose. Non abbiamo ottenuto quello che avremmo meritato, perchè abbiamo giocato davvero bene, nonostante avessimo tanta pressione sulle spalle. L'Everton nel primo tempo non riusciva mai a venire in pressione su di noi, tanto che nella ripresa si sono messi a specchio con noi. Nel finale, con un uomo in meno, abbiamo preso delle decisioni sbagliate".

Sull'arbitro:

"Non capisco perchè è stato fischiato il fallo a Redmond, eravamo sulla bandierina nella metà campo dell'Everton, la posizione ideale per far finire la partita. L'arbitro Moss era anche lontanissimo dall'azione. Inoltre ha permesso loro di battere 15 metri più avanti rispetto alla posizione giusta".