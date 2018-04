Southampton, Hughes: "Risultato giusto. Siamo stati attenti dietro"

Queste le parole di Mark Hughes, allenatore del Southampton, dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Leicester: "La chiave della partita per noi era stare risoluti dietro e rimanere così in partita. Non abbiamo creato molte occasioni ma questa probabilmente è una conseguenza dell'attenzione che abbiamo messo nella fase difensiva. Penso che il risultato, viste le occasioni, sia giusto".