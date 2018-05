Southampton, l'hotel cancella la prenotazione: vendetta su Tripadvisor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Southampton ha deciso di pubblicare su Twitter la recensione effettuata tramite il noto sito di prenotazioni e recensioni online TripAdvisor dopo che l'albergo dove avevano prenotato per pernottare prima della sfida contro lo Swansea in Galles, ha cancellato la prenotazione a meno di 24 ore dall'evento. Ecco il testo della recensione che non avrà certo fatto piacere ai manager dell'albergo: "Avremmo dovuto pernottare in questa struttura per un importantissimo viaggio di lavoro ma la nostra prenotazione è stata cancellata a 24 ore dall'evento apparentemente per un virus del sito dell'albergo. Con grande disappunto abbiamo constatato che la nostra prenotazione era stata cancellata. L'inconveniente ci ha costretto a prenotare in un'altra struttura in tempi molto stretti. Alla fine abbiamo pernottato in un altro hotel che era più lontano dal luogo del meeting ma che ci ha soddisfatto in pieno anche per la simpatia dello staff e per l'accoglienza generale. Fortunatamente, questa esperienza non ha condizionato il nostro viaggio e il nostro 'meeting di lavoro' è stato estremamente soddisfacente. Non torneremo mai più in questo albergo". Ecco il tweet con la recensione che il club di Manolo Gabbiadini ha scritto dopo l'1-0 allo Swansea che ha permesso ai Saints di ottenere una virtuale salvezza in Premier League.