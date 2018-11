Southampton, Lemina: "Siamo tutti con Hughes. Abbiamo avuto sfortuna"

© foto di Federico De Luca

Mario Lemina, centrocampista del Southampton, ha parlato della posizione traballante del tecnico Mark Hughes a Sky Sports: "Siamo tutti dalla sua parte. Tutti i giocatori hanno fiducia in lui e credono in lui. Siamo forti e uniti come squadra. Ora dobbiamo vincere le partite per riconquistare l'affetto dei tifosi. Non meritiamo di essere in questo posizione in classifica, abbiamo giocato delle buone partite. Abbiamo bisogno di segnare gol, dobbiamo solo essere un po 'fortunati, al momento non lo siamo".