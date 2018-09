Southampton, nel mirino l'ex Genoa, Sassuolo e Juventus Boakye

© foto di Federico Gaetano

Il Southampton lavora per portare in Premier League Richmond Boakye. L'ex attaccante di Genoa, Sassuolo, Juventus e Latina ha già segnato tre gol con la maglia della Stella Rossa in quest'avvio di stagione. Classe '93, Boakye è reduce da una breve esperienza in Cina col Jiangsu Suning. Lo riporta il Sun.