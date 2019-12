Southampton, nuovo assalto a Maehle del Genk. Piace anche al Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joakim Maehle è di nuovo nel mirino del Southampton. Il terzino destro del Genk, 22 anni, era già stato cercato dal club inglese nello scorso gennaio, ma i belgi non vollero privarsi di un giocatore fondamentale. Maehle ha ammesso più volte di apprezzare l'interesse dei Saints, definendo "stimolante la proposta di una grande società che gioca in un grande campionato". Adesso, come riporta Sky Sports UK, i tempi per il suo approdo in Premier League potrebbero essere maturi. Sul giocatore aveva messo gli occhi anche il Napoli, che lo ha valutato nella doppia sfida di Champions League.