© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene inglesi per Mohammed Salisu, difensore classe '99 in forza al Real Valladolid. Secondo quanto riportato da Sky Sports infatti, il giocatore piace molto al Southampton: la clausola rescissoria è di 12 milioni di euro, una cifra che i Saints sono pronti ad investire per un talento molto interessante.