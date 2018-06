Southampton, pronti 20 milioni per Paco Alcacer del Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La carriera di Paco Alcacer potrebbe proseguire in Premier League. Come riporta il Sun, il Southampton avrebbe infatti pronti 20 milioni di euro per convincere l'attaccante a lasciare il Barcellona in estate. L'ex Valencia nell'ultima stagione non ha trovato grande spazio, riuscendo però comunque a realizzare sette gol e quattro assist in 23 presenze.