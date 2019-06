Southgate: "Chelsea? Nessuna possibilità che io ora lasci l'Inghilterra"

© foto di Imago/Image Sport

In questi giorni in Inghilterra si sta parlando molto della possibilità che Sarri lasci il Chelsea per accomodarsi sulla panchina della Juventus e soprattutto del suo possibile sostituto. Tra i tanti nomi è spuntato anche quello del commissario tecnico della Nazionale inglese, Gareth Southgate che però in conferenza stampa ha assicurato che non esiste alcuna possibilità di vederlo sulla panchina di Stamford Bridge:"Io al Chelsea? No. Sono impegnato sull'Inghilterra, semplice. Non c'è modo che io lasci l'Inghilterra in questo momento, per prendere qualsiasi lavoro. L'unica cosa a cui sto pensando ora è che abbiamo un campionato europeo la prossima estate e dobbiamo continuare a migliorare questa squadra per essere la squadra migliore possibile per il paese", le sue parole riprese da Sky Sports.