Southgate: "Kane non poteva mancare. Per Redmond è un'occasione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per la semifinale di Nations League contro l'Olanda, in programma il prossimo 6 giugno. Il CT dell'Inghilterra ha motivato le sue scelte: "Winks merita di esserci, credo che il Tottenham sia ottimista per un suo recupero per la finale. Non gioca da un paio di mesi, quindi seguiremo i suoi progressi. C'è una situazione simile con Delph, Stones e Joe Gomez, ma crediamo che queste siano le migliori scelte. L'elenco è più lungo del solito per ovvi motivi. C'erano un sacco di dubbi: Hudson-Odoi e Loftus-Cheek sarebbero sicuramente stati convocati. Sono stati sfortunati, hanno subito infortuni che potrebbero tenerli lontani per diverso tempo dai campi".

Kane e Redmond - Il capocannoniere di Russia 2018, Harry Kane, è stato invece incluso nell'elenco: "È il capitano di questa squadra e lo vogliamo con noi. Teniamo la porta aperta e vediamo come procede il suo recupero". La sorpresa è Nathan Redmond del Southtampton: "Ha chiuso molto bene la stagione, il nuovo allenatore ha avuto effetto positivo su di lui e ha segnato con regolarità. Per lui è una buona occasione".