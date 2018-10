Spagna, Alcacer superstar: "Merito anche del mio attuale club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paco Alcacer, attaccante del Borussia Dortmund autore di una doppietta nel 4-1 con cui la Spagna ha superato in amichevole il Galles, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara: "E' stata più che altro una buona prestazione da parte di tutta la squadra. Luis Enrique ci motiva sempre, ma dobbiamo continuare su questi livelli anche nelle prossime gare. Il perché del mio rendimento? E' un po' un insieme di cose: allenamento, periodo positivo, ambiente giusto e soprattutto la possibilità di scendere in campo con regolarità".