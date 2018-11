Spagna, Brais Mendez: "Esordio, gol e vittoria: meglio di così?"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Nazionale spagnola e del Celta Vigo Brais Mendez, autore del gol vittoria nell'amichevole di ieri contro la Bosnia-Erzegovina, ha espresso tutta la sua gioia a Teledeporte: "Sono contento per il debutto e per la vittoria, non sarebbe potuta andare meglio. Abbiamo affrontato un rivale molto ostico in un giorno complicato a causa di Inghilterra-Croazia. Luis Enrique presta grande attenzione a noi giovani e questo è un bello stimolo, vogliamo portare avanti un progetto importante nel corso degli anni". Il classe '97, in quest'avvio di stagione, ha collezionato finora tre reti e due assist in dieci presenze col Celta Vigo.