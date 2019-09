Spagna, Busquets: "Ritiro? Penso anno dopo anno, dipende da tanti fattori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della gara contro le Isole Far Oer, Sergio Busquets in conferenza stampa ha parlato della suo possibile ritiro dalla nazionale spagnola: "È chiaro che ho già un'età, ma alla fine sto pensando anno dopo anno. Tutto dipenderà dalle sensazioni, da come sto fisicamente, dalla fiducia dell'allenatore e dai risultati. Ho in mente questa stagione, non saprei dire cosa succederà in futuro".