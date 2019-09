Spagna, Busquets: "Vogliamo i tre punti anche contro le Far Oer"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sergio Busquets ha avvertito la Spagna di rimanere concentrata per la sfida contro le Isole Far Oer: "Sappiamo che non è la migliore nazionale all'interno del gruppo, ma bisogna rispettarla. A volte queste partite che sembrano più facili del previsto si rivelano le più difficili. Pensi di poter segnare ma si tratta di avere rispetto e iniziare ad attaccare dall'inizio. Giochiamo per i tre punti. Vogliamo andare a punteggio pieno, ma dobbiamo andare passo dopo passo. Abbiamo iniziato bene. Meritavamo di più nella sfida contro la Romania, ma questo è il calcio. Vogliamo continuare a conquistare punti", ha detto il centrocampista della Roja.