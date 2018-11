Spagna, Ceballos: "La Croazia ha vinto, ma non meritava i 3 punti"

Italia, Chiellini: "Spero di non essere più capocannoniere domani"

Italia, Calabria lascia il ritiro per infortunio. Chiamato Dickmann

Palmeri: "Immobile titolare. Sbagliato non convocare ElSha"

Roma-Napoli, sfida per Muniain: è in scadenza con l'Athletic

Cavaliere: "Pjaca? Non si è ripreso al meglio dopo l'infortunio"

Benitez: "Napoli può fare l'impresa in Champions, Koulibaly il più forte"

Benitez: "Ritorno a Napoli da dirigente? Ora no, voglio ancora allenare"

Dani Ceballos , centrocampista del Real Madrid e della Nazionale spagnola, ha parlato dopo la sconfitta di ieri della Roja contro la Croazia: "Nel nostro momento migliore abbiamo subito i gol e ci siamo un po' abbattuti. Dopo il pareggio potevamo anche andare in vantaggio, ma alcuni errori difensivi ci hanno condannato. Dopo la prima rete della Croazia siamo stati superiori, quindi loro hanno portato a casa 3 punti che sicuramente non meritavano".

