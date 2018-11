Spagna, che debutto per Brais Mendez: entra e segna il gol vittoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il ko arrivato contro la Croazia, la Spagna ha chiuso questo 2018 vincendo 1-0 l'amichevole contro la Bosnia Erzegovina. Decisivo il gol di Brais Mendez, centrocampista del Celta Vigo che questa sera ha fatto il suo debutto nella Roja sostituendo Suso al 59' e trovando il gol della vittoria per la squadra di Luis Enrique. Brais Mendez è un giocatore classe 1997 che sta facendo molto bene in questo inizio di campionato e si è messo in mostra con il Celta Vigo richiamando l'attenzione del ct della Roja.