© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dani Olmo, centrocampista della Nazionale spagnola finito recentemente nel mirino di diverse squadre italiane tra cui Roma e Milan, ha parlato dopo la vittoria per 7-0 contro Malta: "Sono felice per aver segnato in questa vittoria. Sono molto contento per questo esordio in prima squadra e sono molto grato per questa opportunità. Il mister mi ha detto di divertirmi e di meritarmi il posto, ci ho provato e sono stato premiato anche con una rete. Spero di poter giocare l'Europeo, lavorerò per questo anche se è già un orgoglio aver ottenuto questa prima presenza".