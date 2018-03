Spagna, De Gea: "Da portiere affrontare Messi è una bella sfida"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere della Spagna David De Gea ha parlato in sala stampa in vista della sfida contro l'Argentina: "Come portiere affrontare Messi è una grande sfida, noi stiamo giocando un ottimo calcio e vogliamo dare continuità in vista del Mondiale. Questo gruppo è fantastico, ci sono giovani e giocatori esperti. Fra di noi ci troviamo benissimo e proprio per questo abbiamo grandi aspettative".