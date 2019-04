© foto di Imago/Image Sport

La Federcalcio spagnola ha approvato la nuova Supercoppa, prevista secondo un sistema di final four con le prime due classificate del campionato e le due finaliste di Copa del Rey qualificate, a giocare due semifinali e la finale, prevista il 12 gennaio. Per la partecipazione ogni club riceverà 800mila euro, il finalista 1,4 milioni e il vincitore 2 milioni. Ancora non è stata decisa la sede, anche se è molto probabile che si giocherà all'estero.