Nella giornata di oggi il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo, e Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, per discutere della candidatura della Spagna ad ospitare il Mondiale di calcio del 2030. Al momento - riporta l'edizione on line di As - sono due le ipotesi: quella di una candidatura unica e quella di una candidatura condivisa con Marocco e Portogallo. Tuttavia, è sulla prima che la Federcalcio spagnola sembra voler puntare con maggior forza, anche grazie al concetto di rotazione dei continenti: le prossime due manifestazioni internazionali si terranno in Asia (2022, Qatar) e America (2026, U.S.A.-Messico-Canada). Ad oggi, la Spagna ha organizzato solo un'edizione della Coppa del Mondo, quella del 1982 vinta dall'Italia.