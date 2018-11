Spagna, Hermoso: "Con la Bosnia il debutto che ho sempre sognato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Debutto indimenticabile per Mario Hermoso con la maglia della Nazionale spagnola. Il difensore dell'Espanyol, intervistato da Teledeporte dopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro la Bosnia, ha raccontato le sue emozioni: "È stato proprio il debutto che volevo: vittoria, porta inviolata e dominio del gioco. Spero che Luis Enrique continui a sfruttare le mie qualità e corregga i miei difetti. Nations League? Il calcio è così, la nostra attenzione è già all'Europeo". Il classe '95 è monitorato con grande attenzione dal Real, pronto a riportarlo a Madrid tra gennaio e giugno.